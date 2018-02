Unindustria, Palombelli neo vicepresidente della sezione industria del turismo

È Fausto Palombelli il neo Vice Presidente della Sezione Industria del Turismo e del Tempo libero di Unindustria, presieduta da Stefano Fiori. Il Consiglio Direttivo si è pronunciato all'unanimità a favore dello Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma S.p.A.





Fausto Palombelli, nato a Roma nel 1958, si è laureato in Economia e Commercio presso la LUISS Guido Carli. Inizia la sua carriera in Hertz Italia, fino a divenire il Direttore Marketing, quindi dal 1989 al 2004 lavora in Alitalia dove ha ricoperto crescenti posizioni manageriali: Direzione Vendite Italia, Direzione Marketing e Responsabile Passenger Division. Dal 2002 al 2004 ricopre in Alitalia Airport SpA l’incarico di Amministratore Delegato, mantenendo la posizione Managing Director della Divisione Ground Operations. Successivamente entra a far parte del Gruppo SAGAT, la società di gestione dell’Aeroporto di Torino, dove ha ricoperto responsabilità ed incarichi crescenti: Direttore Generale Sagat Handling Spa, Direttore Generale - Accountable Manager e Vice President Aviation & Traffic. Da ultimo, dal 2011 al 2013 è stato Amministratore Delegato di SAGAT. Dal 2013 è stato Direttore Sviluppo Marketing Aviation di Aeroporti di Roma dove, attualmente, ricopre l’incarico di Chief Commercial Officer.



Il neo Vice Presidente si aggiunge a Massimo Milazzo Area Director Human Resources - Southern Europe di Marriott Hotels International Ltd, Serafino Lo Piano, Responsabile Vendite Corporate e Trade Centro Sud di Trenitalia Spa e Andrea D’Onofrio, Presidente del Consorzio Terracina D’Amare. Nominati, inoltre, quali nuovi Consiglieri Marco Gilardi Operations Director NH Italia Spa e Raffaele Pasquini Head of marketing & business development di ADR Spa. Tra i nuovi componenti invitati permanenti del Consigli Direttivo: Valentina Picca, CEO White Riceviment S r l, Carlo Marrai, Amministratore Unico di Acqua e Terme di Fiuggi Spa e Roberto Santori, Direttore Generale di Challenge Network SRL.



La Sezione Industria del Turismo e del Tempo libero di Unindustria associa 130 aziende, per un totale di oltre 9000 dipendenti, che operano nei settori alberghiero, congressuale, termale, sportivo, balneare, della cultura e comprende PCOm (Professional Congress Organizer), DMC (Destination Management Company), tour operators, parchi a tema e del tempo libero.



L’agenda dei lavori del Consiglio allargato ha definito anche il programma delle attività della Sezione per il 2018 con focus sul turismo medicale, expo Dubai 2020, partecipazione alle fiere internazionali ed iniziative iniziative di valorizzazione del territorio legate all’anno 2018, proclamato da Mibact e Mipaaf, come anno del Cibo Italiano.