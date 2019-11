Unioncamere Lazio, Tagliavanti ancora presidente: “Sfida alla crisi economia”

Si è svolta martedì mattina la riunione del Consiglio che ha rieletto alla presidenza di Unioncamere Lazio, con voto unanime, Lorenzo Tagliavanti, attuale presidente della Camera di commercio di Roma. Il mandato è triennale.

“Ringrazio tutti i consiglieri camerali venuti da tutto il Lazio per la stima e la fiducia dimostrate e, soprattutto, per l'unità con cui si è decisa la mia conferma alla guida di Unioncamere Lazio. Un'unità di intenti e di visione - afferma Lorenzo Tagliavanti in una nota - particolarmente importante in una fase complessa come quella che stiamo vivendo. Il sistema regionale delle Camere di commercio è chiamato ad affrontare una difficile realtà, economica e sociale, e farlo senza divisioni è fondamentale. Il Lazio conta oltre 660mila imprese registrate, ed è da qui che dobbiamo partire per affrontare e contrastare una crisi economica che non è finita e un rigurgito della criminalità che preoccupa tutto il sistema camerale regionale. Per vincere queste sfide abbiamo bisogno di lavorare assieme alle altre Istituzioni e, in particolare, alla Regione Lazio che per noi rappresenta un partner strategico”.