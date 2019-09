Università La Sapienza, ex ministro Deliberto nuovo preside di Giurisprudenza

Oliviero Diliberto, ex ministro della Giustizia nei due governi guidati da Massimo D'Alena, è stato eletto Preside della Facoltà di Giurisprudenza de l'Università La Sapienza di Roma.

Con 63 voti contro 45 - rende noto il quotidiano online Spraynews.it -, Oliviero Diliberto ha avuto la meglio sul professor Cesare Pinelli, docente di diritto costituzionale. che è stato il primo a congratularsi con il vincitore. Diliberto, ha così coerentemente ribadito il suo totale abbandono della vita politica per l'Università, alla quale sta dedicando esclusivamente la sua vita. È l'unico ad essere preside universitario sia in Italia che in Cina.