Università Lateranense, XIV edizione del simposio dei docenti universitari

Università Lateranense, prende il via la XIV edizione del simposio internazionale dei docenti universitari.

Il via al consueto appuntamento nell’Aula Magna della Pontificia Università Lateranense giovedì 22 giugno, con la partecipazione, tra gli altri, del vescovo ausiliare Lorenzo Leuzzi, direttore dell’Ufficio per la pastorale universitaria della diocesi di Roma, di Valeria Fedeli, ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La lectio magistralis sarà affidata a Fabiola Gianotti, direttrice generale del CERN di Ginevra, e a Ivano Dionigi, docente presso il dipartimento di Filologia Classica dell’Università di Bologna. Venerdì 23 i lavori proseguiranno suddivisi nelle differenti sessioni, che si svolgeranno nell’Università Lateranense. In contemporanea, presso la sede distaccata dell’Università di Tor Vergata di Villa Mondragone a Monte Porzio Catone, avrà luogo l’incontro dei Rettori europei e del Mediterraneo. La sera alle 21.30 nella basilica di Santa Maria Maggiore si svolgerà il concerto dell’Orchestra Sinfonica e del Coro del Conservatorio Santa Cecilia diretti dal maestro Rinaldo Muratori. Sabato 24, di nuovo nella Pontificia Università Lateranense, alle 8.30 è prevista la Messa presieduta dal vescovo Enrico Dal Covolo, rettore dell’ateneo di piazza San Giovanni in Laterano, e di seguito due tavole rotonde e la sintesi dei lavori con le prospettive di impegno verso il XV Simposio Internazionale a cura del vescovo Lorenzo Leuzzi e di Cesare Mirabelli.

“La Terza missione delle Università, dei Centri di Ricerca e delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica in Europa. Per uno sviluppo umano e globale”. È questo il tema del XIV Simposio internazionale dei docenti universitari, che accoglierà quasi 300 relatori da tutta Europa e 29 sessioni di lavoro. I quali toccheranno dai temi economici a quelli della comunicazione, dalla bioetica alla teologia, fino alla psicologia e alla finanza. Una tavola rotonda che raggrupperà oltre 50 rettori giunti da differenti paesi, quattro forum dedicati rispettivamente ai Centri di Ricerca; ai dirigenti amministrativi; alle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Coreutica e infine alla Sanità.