Malore alla guida: autista salvato dai vigili su via Cristoforo Colombo

È stato trovato riverso nella propria auto in piena crisi respiratoria un uomo di 30 anni, colto da un malore nei pressi di via Cristoforo Colombo, mentre si trovava alla guida.

Il conducente è stato soccorso e salvato dagli agenti della Polizia Locale, grazie alla segnalazione della compagna dell'uomo, avvisata da lui stesso per telefono.

Il conducente del mezzo era infatti riuscito a comporre il numero di lei per avvertirla e per chiedere aiuto.

Grazie ad una descrizione del luogo, gli agenti si sono così subito messi alla ricerca dell'auto, rintracciata un centinaio di metri dopo Mezzocammino, ferma sul ciglio della strada, al buio e con le luci spente. Gli agenti, non ricevendo risposta dall'uomo, hanno infranto uno dei vetri dell'auto e hanno messo in atto le procedure di primo soccorso, aiutandolo a respirare fino all'arrivo dell'ambulanza. Il 30enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio dove, successivamente, è stato dichiarato fuori pericolo.