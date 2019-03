Uomo si masturba a Villa Borghese davanti a donne e bambini: denunciato

Si masturbava su una panchina di Villa Borghese, in pieno giorno, davanti a donne e bambini che passavano nel parco: denunciato dalla Polizia un uomo italiano di 57 anni per atti osceni in luogo pubblico.

Proseguono senza sosta i controlli dei bikers della Polizia di Stato all’interno del parco di Villa Borghese. L’attenzione degli agenti a bordo di biciclette, nella mattinata di giovedì, è stata attratta da un bambino che camminava singhiozzando, da solo, in largo Anna Magnani. Esprimendosi in inglese, il piccolo ha riferito ai poliziotti di essere di nazionalità olandese e di non trovare più la madre. Gli agenti lo hanno tranquillizzato e rifocillato, iniziando le ricerche della donna, che hanno rintracciato dopo circa un’ora, ed alla quale hanno così potuto riaffidare il figlio.

Altro intervento nel pomeriggio, a seguito di alcune segnalazioni che indicavano in viale della Fontana Rotonda un uomo, seduto su una panchina, dedito all’autoerotismo, nonostante l’orario diurno e la presenza di svariate persone nel parco. Gli agenti giungevano in poco tempo sul posto, riuscendo a rintracciarlo. Condotto negli uffici del Commissariato Salario, l’uomo, un italiano di 57 anni, è stato denunciato per atti osceni.