Vaccini, bimbo immunodepresso tornerà a scuola: solo un compagno non in regola

Fuori da scuola perché immunodepresso, troppo fragile dopo la leucemia per stare a contatto con i compagni non vaccinati. Termina a lieto fine la storia del bimbo di 7 anni impossibilitato a rientrare in classe: nell'istituto di via Bobbio si è arrivati al 99% di vaccinati, il bambino potrà tornare.

È quanto assicura la Asl Roma 2, che fa sapere: "La copertura vaccinale ai fini della frequenza scolastica nella comunità scolastica del plesso di via Bobbio a Roma, è eccellente attestandosi al 99% di soggetti regolarmente immunizzati, ben oltre l'obiettivo fissato dai piani di prevenzione vaccinale", spiega la Asl. "Nello specifico, dei 101 alunni che frequentano il plesso, tutti i compagni di classe del bambino risultano in regola così come quelli delle altre classi, fatta eccezione per un alunno la cui particolare situazione sanitaria è tutt'ora oggetto di valutazione da parte del personale medico di questa Asl", conclude la nota.