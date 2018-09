Vaccini, diktat di Zingaretti: “Nel Lazio manteniamo l'obbligatorietà”

Regione Lazio avanti tutta, nessun dietrofront sui vaccini, il presidente Zingaretti assicura: "Manteniamo l'obbligo su tutte le vaccinazioni".

Con poche parole il numero della Pisana spegne sul nascere nuovi scenari, ed assicura: "Prima di tutto vengono i bambini ed il diritto alla salute. Basta con le parole che disorientano le famiglie”. Una linea ribadita e difesa anche da Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione, che rivendica: "Il Lazio e le sue strutture sanitarie in questi mesi hanno lavorato duramente per raggiungere la massima copertura vaccinale nei bambini più piccoli. E’ uno sforzo organizzativo importante che ha portato di recente anche alla costituzione dell’Anagrafe unica vaccinale regionale con oltre mezzo milione di alunni comunicati dalle scuole per favorire le procedure di verifica. Sulla salute dei bambini non arretreremo di un millimetro e vogliamo dare segnali chiari alle famiglie. Da noi l’obbligo rimane per tutte le vaccinazioni”.