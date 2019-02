Valanga di tabacchi pronta per il mercato nero: denunciato contrabbandiere

Una valanga di tabacchi pronti ad essere rivenduti nel mercato illegale di Roma: sequestrate alla Stazione Termini 91 stecche di sigarette, per un valore di oltre 2000 euro. Denunciato un cittadino russo di 35, con precedenti, per contrabbando.

Il russo non è riuscito a sottrarsi dai controlli di una pattuglia della Polizia Ferroviaria in servizio nella Stazione Termini. All'uomo, intercettato martedì al binario 24, sono subito state ispezionate le due valigie che aveva con se. Con grande sorpresa gli agenti hanno riscontrato che all’interno dei bagagli erano presenti ben 91 stecche di tabacco, per un totale pari a 18.200 sigarette e un valore di rivendita sul mercato illegale di oltre 2000 Euro.

Accompagnato negli uffici della Polizia Ferroviaria, la merce rinvenuta è stata sequestrata e l’uomo denunciato per il reato di contrabbando.