Valeria Marini, bagno nella Fontana della Barcaccia: vigili le fanno la multa

Valeria Marini non smette mai di stupire: bagno nella Fontana della Barcaccia di piazza di Spagna per lanciare la sua nuova canzone “Me gusta la vida estrellada”. Ma arrivano i vigili: 550 euro di multa più il daspo.

I fatti risalgono a ieri sera intorno le 20:30, quando la Marini è entrata nella la fontana di piazza di Spagna, postando sui social nelle ore successive il comportamento offensivo, oltreché illecito.

Gli agenti del I Gruppo "ex Trevi" della Polizia Locale, di presidio h24 nell'area, al momento dei fatti si trovavano in cima alla scalinata di Trinità dei Monti, impegnati ad allontanare un gruppo di persone intente a bivaccare sui gradini. Insospettati da un anomalo assembramento di persone intorno alla Barcaccia, si sono diretti verso la fontana e giunti nelle vicinanze della vasca, non notando nessuno al suo interno, hanno contattato la Centrale Operativa per le opportune verifiche tramite gli impianti di videosorveglianza, che hanno confermato il comportamento della Marini.

Accertato l'illecito, il personale ha provveduto a redigere un verbale da 450 euro, al quale si aggiunge la sanzione di 100 euro unitamente alla misura del Daspo, come previsto dalla legge 48/2017, in ottemperanza all'art. 8 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana.