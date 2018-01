Vasco Rossi, guai per il figlio: a rischio processo per omissione di soccorso

Guai per il figlio di Vasco Rossi, Davide, accusato di lesioni personali gravi e omissione di soccorso stradale.

L'attore 31enne rischia il processo per aver nel 2016 provocato un incidente stradale, dal quale si sarebbe allontantato senza prestare assistenza ai feriti. Il pm Santina Lionetti ha chiuso le indagini nei confronti del giovane e di un suo amico, accusato di favoreggiamento per aver aiutato Rossi "ad eludere le indagini", dichiarando di essere stato lui al volante dell'automobile e sottoscrivendo il modulo di constatazione amichevole. L'incidente è avvenuto nel settembre del 2016, in zona Balduina. Le due donne che viaggiavano sulla macchina coinvolta nello scontro riportarono ferite giudicate guaribili in 40 giorni.