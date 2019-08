Vela, il Tognazzi Marine Village pigliatutto: è Campione Italiano Team Race

Il Tognazzi Marine Village pigliatutto: è il Campione Italiano team race nella classe Optimist. Il team con Marco Gradoni, Tommaso Mesolella, Federica Contardi, Sophie Fontanesi e Niccolò Pulito, guidato dal coach Simone Ricci, si è aggiudicato il titolo al termine delle finali che si sono disputate nelle acque antistanti Marina di Ravenna.

Il circolo velico romano mette a segno un altro importante risultato nella classe Optimist, dopo aver vinto con Marco Gradoni il titolo mondiale per la terza volta, aver contribuito alla vittoria del titolo mondiale a squadre che l'Italia non riusciva a riconquistare da 27 anni e aver portato sul gradino più alto del podio Federica Contardi al Campionato Europeo. In gara 16 squadre, una per ciascuna Zona FIV e due per la Zona FIV ospitante. I ragazzi guidati dal coach Simone Ricci sono riusciti mercoledì 31 luglio ad aggiudicarsi il titolo vincendo dopo tre giorni di regate.

Il Tognazzi Marine Village è entrato nella fase finale con grande facilità aggiudicandosi tutti e sette gli incontri della prima giornata e, nella seconda giornata, vincendone sei su sette: l’unica sconfitta è stata quella contro il Fraglia Vela Riva dove il team romano si è allungato troppo, lasciando spazio ai gardesani che hanno così avuto la meglio.

La giornata di mercoledì è iniziata con le prime due semifinali che vedevano Tognazzi Marine Village contro il Circolo della Vela Bari e Fraglia Vela Riva contro il Circolo Velico Ravennate. Due sfide davvero interessanti che hanno visto primeggiare il Tognazzi Marine Village e il Fraglia Vela Riva che successivamente si sono di nuovo incontrate per contendersi il titolo italiano. Se nella fase di qualificazione nello scontro diretto si erano aggiudicati una vittoria ciascuno, nella finale fra primo e secondo posto a dominare è stato il club velico romano tagliando il traguardo con minor punteggio in entrambi i match della finalissima.

Agguerrita la battaglia per il secondo e terzo posto fra il Circolo Velico Ravennate e il Circolo della Vela di Bari: al terzo match ad avere la meglio è stato il circolo che ha ospitato la regata, aggiudicandosi così il terzo gradino del podio.

Se la vittoria del Tognazzi Marine Village poteva quasi apparire scontata, vista la presenza nella squadra del campione mondiale Optimist Marco Gradoni, sia individuale che a squadre, e della campionessa europea Federica Contardi con gli altri due compagni di squadra, Niccolò Pulito e Sophie Fontanesi, anche loro reduci dal campionato continentale, in realtà è stato un risultato sofferto: “Abbiamo trovato dei team davvero difficili da battere - ha commentato il coach del Tognazzi Marine Village, Simone Ricci – e ne è stata una conferma gli scontri diretti che abbiamo avuto con il Fraglia vela Riva, che aveva vinto il campionato lo scorso anno ed era a caccia di conferma, e con il Circolo Velico Ravennate, altra squadra difficile da battere. Quest’anno abbiamo dedicato più tempo alla preparazione del team race e questo lavoro è stato ampiamente ripagato con la vittoria del titolo italiano”.

LA CLASSIFICA FINALE

1. Tognazzi Marine Village (Marco Gradoni, Federica Contardi, Sophie Fontanesi, Tommaso Mesolella, Niccolò Pulito)

2. Fraglia Vela Riva (Alex Demurtas, Emma Mattivi, Mosè Belloni, Malika Belloni, Marco Franceschini)

3. Circolo Velico Ravennate (Camilla Ivaldi, Gregorio Penso, Nina Ivaldi, Lorenzo Pezzilli, Greta Marzocchi)

4. Circolo della Vela Bari (Claudia Quaranta, Gabriele Porcelli, Gabriele Amodio, Francesco Semeraro, Giulio Goffredo)

5. Circolo Vela Muggia (Alessio Castellan, Rebecca Geiger, Enrico Coslovich, Lorenzo Loretti, Christian Giurani)

(seguono altre undici squadre)