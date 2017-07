Vende droga al fratellino 15enne: lo tramortisce con una mazza da baseball

Quando ha scoperto che il fratellino di 15 anni faceva uso di droghe non ci ha pensato due volte e armato di una mazza da baseball è partito alla ricerca del suo spacciatore.

Una volta raggiunta l'abitazione del pusher a Colle Salario, il 22enne lo ha aggredito violentemente colpendolo più volte con la mazza e procurandogli fratture a gambe, braccia e testa. Lo spacciatore è finito all'ospedale Pertini, dove i medici hanno contattato le forze dell'ordine che hanno interrogato la vittima sulla vicenda. Ascoltando anche altre testimonianze, tra le quali quelle dei familiari dell'aggressore, la Polizia ha ricostruito l'accaduto. Il 15enne ha ammesso che da qualche tempo un suo coetaneo si riforniva di droga a casa dell'uomo picchiato con la mazza da baseball.

Resosi conto che gli agenti erano sulle sue tracce, il 22enne si è costituito ammettendo le sue responsabilità. Al momento il ragazzo è stato denunciato per tentato omicidio, ma si trova ancora in stato di libertà, mentre la sua vittima è in prognosi riservata.