Vendeva case, poi fuggiva con l'anticipo. Truffa all'insaputa dei proprietari

Prometteva la vendita di case, all'oscuro dei proprietari, per poi svanire nel nulla con anticipi da migliaia di euro.

Scoperta la maxi-truffa messa in piedi da un 57enne, protagonista di questi raggiri immobliari a partire dal 2008, a danno di inconsapevoli acquirenti di Roma sud. Il truffatore prometteva in vendita immobili di ignari proprietari, incassando gli anticipi da parte degli acquirenti per alcune di migliaia di euro. I relativi assegni venivano poi girati ad altre persone finché non erano incassati. L’arrestato dovrà ora scontare la pena di un anno di reclusione in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione di Montorio Romano.