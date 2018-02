Vendeva crack dalla finestra di casa: pusher incastrato da telecamere

Crack e soldi dalle grate di un una casa popolare, spacciatore arrestato mentre vendeva droga dalla finestra della propria abitazione.



Ad incastrare l'uomo le telecamere piazzate dagli investigatori, venuti a conoscenza dell’attività di spaccio in uno dei palazzi del comprensorio chiamato “Lotto 29”. Le immagini di sorveglianza hanno immortalato un uomo, poi identificato per P.E., romano di 41 anni, che da due finestre del piano rialzato, vendeva dello stupefacente. Gli agenti hanno così seguito e bloccato uno dei tanti clienti, sorpreso con in tasca circa 0.3 grammi di crack. Accertata la vendita, i poliziotti hanno atteso che lo spacciatore uscisse di casa per arrestarlo. Il via vai di tossicodipendenti non si è interrotto neanche mentre gli agenti perquisivano l’abitazione di P.E., a testimonianza di quanto fosse "popolare" l'attività di spaccio.

Al 41enne sono stati sequestrati alcuni grammi di cocaina cotta, 450 euro e la contabilità delle vendite. Proseguono invece le indagini per risalire al fornitore del pusher.