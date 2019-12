Roma

Lunedì, 30 dicembre 2019 - 10:10:00 Vendita As Roma, effetto Dan Friedkin in borsa. Il titolo vola: +9,6% Dopo il comunicato ufficiale in cui la squadra di Pallotta ha confermato la trattativa per la cessione, in borsa il titolo della As Roma avanza

Vendita As Roma ed addio Pallotta: dopo che la società ha diffuso nella notte un comunicato con il quale ha ufficializzato la trattativa per l'acquisto del club da parte del magnate americano Dan Friedkin, il titolo vola in borsa a Milano. Dopo i primi scambi il titolo avanza in Borsa del 9,6% a 0,70 euro. La società giallorossa nel comunicato ha anche reso noto che "non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione".