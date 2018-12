Vendita di alcol dopo l'orario consentito: chiuso locale di Trastevere

Roma torna ai tempi del proibizionismo. Chiuso locale di Trastevere che, in barba all'ordinanza del Comune, è stato sorpreso a vendere alcol dopo l'orario consentito.

Già nel periodo estivo i poliziotti, nel corso di controlli amministrativi effettuati in un locale di via San Francesco a Ripa, avevano infatti accertato violazioni alla normativa che disciplina la vendita di bevande alcoliche durante le ore notturne. I controlli ripetuti di recente avevano permesso di constatare le medesime irregolarità. Pertanto, "considerate le numerose violazioni contestate - si legge nella nota - l’attività commerciale, su disposizione della Prefettura, è stata chiusa dai poliziotti del commissariato Trastevere per trenta giorni".