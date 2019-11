Venditti e De Gregori fanno la storia: concerto insieme allo Stadio Olimpico

Antonello Venditti e Francesco De Gregori tornano insieme il 5 settembre 2020 allo Stadio Olimpico di Roma per un concerto evento che si preannuncia memorabile, l'annuncio durante la puntata di giovedì msera di X Factor in cui sono stati ospiti a sorpresa: una storia comune e diversa, quella di due artisti che hanno segnato la musica italiana.

I due artisti cominciano a collaborare poco più che ventenni durante un viaggio in Ungheria, scrivono le loro prime canzoni insieme, per arrivare al comune esordio discografico con “Theorius Campus” dove Antonello incide “Roma Capoccia”, subito grandissimo successo, e Francesco “Signora Aquilone”. Un disco che sancì per entrambi l’inizio del proprio percorso artistico.

Due personalità differenti, ma affini. Due stature artistiche diverse, ognuna con la sua poetica. Dopo 50 anni Venditti e De Gregori tornano insieme protagonisti sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, nella loro città, là dove tutto iniziò, nella cantina della loro musica.

I biglietti per l’evento saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 venerdì 22 novembre.