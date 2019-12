Venditti in Galleria Alberto Sordi: nuovo disco live ed incontro con i fan

Antonello Venditti incontra i suoi scatenati fan martedì 3 dicembre alla Galleria Alberto Sordi a Roma. Per festeggiare l'uscita nel suo nuovo disco dal vivo, Sotto il Segno dei Pesci – The Anniversary Tour, il cantautore romano e romanista parte con un tour-firmacopie per le città d'Italia.

Sotto il Segno dei Pesci – The Anniversary Tour, uscito il 15 novembre scorso, è un progetto ricco ed elaborato, che oltre a far apprezzare gran parte dei suoi brani storici in un'esclusiva veste live, include anche diversi duetti con i super ospiti che lo hanno affiancato sul palcoscenico del tour per il quarantennale dell'album Sotto il Segno dei Pesci: dall'amico di sempre Francesco De Gregori (“Un fratello per me, il principe di questo palco”, racconta lui stesso) alle nuove leve del pop-rap italiano, Briga e Baby K, passando per cantautori di nuova generazione come Ermal Meta e Ultimo.

Il 3 dicembre Antonello Venditti sarà alla Galleria Alberto Sordi di Roma (ore 19.00) per incontrare i suoi fan e per firmare le copie del suo ultimo disco live. La data successiva del firmacopie sarà il 5 dicembre a Firenze, presso la Feltrinelli RED di Piazza della Repubblica (ore 18.30).