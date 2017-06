Venditti inaugura targa in onore di Lucio Dalla: "Riconoscimento meritato"

Antonello Venditti inaugura la targa in onore di Lucio Dalla, anche il sindaco Raggi in vicolo del Buco.

"È un momento importantissimo. La città di Roma riconosce il talento di Lucio Dalla. Oggi il momento è importante perché si intitola un palazzo, spero che questo vicolo della 'Sera dei Miracoli' diventi il vicolo Lucio. Vorrei che questo fosse un momento di fraternità. Quando si intitolano cose ad un personaggio italiano che se l'è meritato è un bel momento. Roma ha accolto tutti. Io credo che Lucio Dalla è stato un grande romano perché ha agito da romano". Queste le parole di Antonello Venditti durante l'inaugurazione della targa dedicata al cantautore Lucio Dalla, situata al vicolo del buco a Trastevere, dove il cantautore bolognese ha vissuto e lavorato per oltre 10 anni. Presenti anche il vice sindaco Luca Bergamo e il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Mettere un nome alla strada non è una cosa semplice, ho chiesto l'aiuto anche alla Prefettura. Si da il nome ad una strada per delle ragioni. La motivazione forte non è solo il contributo che ha dato ma anche perché ha raccontato un'epoca riuscendo sempre a metterci dentro la poesia", ha spiegato Bergamo. "Tutti abbiamo lavorato -ha precisato la Raggi- perché è un segno importante ed io sono molto onorata di inaugurare questa targa dedicata ad un uomo che ha dato tanto".