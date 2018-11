Vendono casa all'insaputa della proprietaria, truffatori presi durante la fuga

Tentano di vendere una casa all'insaputa della proprietaria, pronti, dopo aver incassato una caparra da 50mila euro, per la fuga.

La coppia di truffatori, un uomo di 50 anni e una donna di 59, sono stati fermati dalla polizia postale, traditi mentre provavano ad incassare i soldi attraverso alcuni documenti falsi. Ad insospettire il personale dell'ufficio postale di via Beethoven, all'Eur, proprio quei documenti sospetti della donna, costati l'arresto.

Dalle indagini è poi emerso come la donna, sostituendosi alla vera proprietaria, avesse messo in vendito un immobile, ottenendo un assegno di 50 mila euro come caparra.

In corso accertamenti anche nei confronti di una terza persona, al momento formalmente sottoposta a indagini, per verificare come facessero i truffatori ad avere a disposizione le chiavi dell’appartamento che era stato visionato dall’acquirente prima della sottoscrizione del contratto preliminare all’acquisto.