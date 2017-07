Venerdì le prime botticelle elettriche nelle vie di Roma. La svolta animalista

Arrivano nelle strade della Capitale le botticelle elettriche che sostituiranno presto la classica carrozza trainata dai cavalli. I turisti potranno così girare per la città con un mezzo ecosostenibile e che non prevede l'utilizzo di animali.

Venerdì verrà presentato il prototipo di biocarrozza “verde” voluta da animalisti e non solo. Una svolta epocale per la città dove da decenni passeggiano i carri vecchio stile e che consentirà di garantire il benessere degli animali, costretti a girare in mezzo a traffico e smog.

La prima botticella elettrica verrà messa in strada il 7 luglio nel corso del convegno Codacons a cui parteciperà anche il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti.