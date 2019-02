Vento a Fiumicino: Ponte della Scafa chiuso 2 giorni per la messa in sicurezza

Raffiche di vento su Fiumicino, il maltempo manda ko il Ponte della Scafa e il Comune corre ai ripari. Lavori di due giorni per la messa in sicurezza del ponte, che ha visto la ringhiera per la protezione laterale e il cordolo saltare a causa del vento.

Dalle 5 di mattina di lunedì, chi arriva da Fiumicino potrà accedere al Ponte della Scafa solo percorrendo Via dell'Aeroporto. Chi arriva da Ostia potrà scendere dal ponte e immettersi solo su via dell'Aeroporto. È quanto predisposto nell'ordinanza del sindaco di Fiumicino Montino, che vieta di fatto l'accesso il ponte da via della Scafa e da via della Scafa, venendo dal ponte. Il provvedimento mira a snellire il traffico sul ponte stesso, in tilt a causa del senso unico alternato dovuto ai lavori in corso. L'ordinanza sarà in vigore fino alla fine dei lavori che Anas sta facendo per mettere in sicurezza il ponte e ripristinare il parapetto abbattuto dal vento.

"Sarà presente la nostra Polizia Locale per regolare il traffico, mentre la segnaletica sarà montata prima possibile" comunica il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca che questo pomeriggio, insieme all'assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia, si è recato sul ponte dopo l'appello lanciato a tutti gli enti e le istituzioni interessate alla vicenda. Sul posto era presente la Polizia Locale di Ostia, mentre non hanno risposto all'appello Roma Capitale e l'Anas. Adr ha invece fatto sapere di essere disponibile a collaborare, come già accaduto lo scorso agosto. "Ci aspettiamo che i lavori terminino tra martedì notte e, massimo, mercoledì mattina", ha concluso il vicesindaco.