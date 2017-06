Vento, nuvole e umidità. Inizia il weekend lungo di San Pietro e Paolo

Vento, nuvole e una cappa asfissiante di caldo con picchi di umidità quasi al 90 per cento. Il primo week end lungo d'estate dei romani si apre all'insegna della variabilità e con la costante della temperatura percepita – non quella reale – che si attesta sistematicamente a quota 36-37 gradi. E' la grande afa, quella che non lascia scampo.

Per chi ha le borse già pronte e medita una fuga dalla città che parte nel pomeriggio di mercoledì e si chiuderà domenica notte, la beffa del nome che è stato donato al ciclone prossimo venturo. Se Circe porterà piogge e temporali al nord e al centro nord, a Roma e sulle spiagge cambierà poco o nulla rispetto ai giorni passati. In città sole per la giornata festiva di San Pietro e Paolo e qualche nuvola per venerdì con il picco di umidità nell'aria, mentre sul litorale sud tra Anzio, Sabaudia e il Circeo le nuvole si alterneranno al sole. Il litorale nord, da Fiumicino e Civitavecchia, invece, sarà segnato da un giovedì di nuvole e sole e un venerdì con possibilità di temporali sporadici, quanto basta per correre via dalla spiaggia e mettersi al riparo dalle previste scariche elettriche che potrebbero abbattersi sulla costa.

Infine, le colline e montagne intorno alla città. Già da martedì sera la Protezione Civile regionale ha emanato il bollettino di codice giallo che durerà almeno sino a giovedì mattina. Scrive la Regione: “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore mercoledì 28 giugno, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio 'venti da forti a burrasca con rinforzi fino a burrasca forte, inizialmente da sud-est, tendenti a disporsi da sud-ovest. Possibili mareggiate sui bacini orientali’.

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso pertanto un’attenzione per vento su tutte le zone di allerta. Inoltre, il bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso al Centro Funzionale Regionale riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle seguenti zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Medio Tevere e Rieti dalle ore 8 di domani e per le successive 12-16 ore”. Già da venerdì mattina in queste zone si dovrebbe ristabilire l'estate.