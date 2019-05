Venturini, Popolari: "L'Euro stabile per contrastare i cinesi e gli americani"

Venturini (Popolari per l'Italia): "L'Euro ha bisogno di stabilità per contrastare i colossi cinesi e americani".

"Le stime sulla quotazione Euro/Dollaro negli ultimi tempi, proprio a poche settimane dalle elezioni, sono state influenzate dalla guerra commerciale Usa-Cina. La Brexit resta un elemento di forte disturbo, e anche i continui litigi interni al governo italiano pesano sulle previsioni sull'Euro nel dopo voto con particolare riferimento all’Italia e alla possibilità di elezioni anticipate. Tutto ciò dimostra chiaramente come gli estremismi e i populismi incrinino la forza dell'Unione, e come essa sia fragile senza una politica comune, schiacciata com'è dai colossi americani e cinesi".

Lo afferma Antonfrancesco Venturini, capolista dei Popolari per l’Italia e vicepresidente, alle prossime elezioni europee, nel collegio Italia Centro.

“Se non si faranno passi decisi verso una Unione reale dei Paesi europei – continua Venturini -, le tensioni interne ed i fattori esterni finiranno per deprimere la moneta unica. Deutsche Bank, ad esempio, ha tagliato le sue previsioni per la moneta unica, che dovrebbe raggiungere quota 1,13 dollari entro la fine del 2019, in calo rispetto ai 1,25 dollari stimati in precedenza e contro gli 1,12 attuali.

Nel momento in cui i 400 milioni di europei inizieranno ad entrare nelle urne, il cambio euro dollaro finirà nuovamente sotto i riflettori. Una spinta verso il partito popolare europeo è la garanzia di equilibrio, anche dei mercati, che rafforza l'Unione; pensare di muoversi divisi vero il resto del mondo è una scelta perdente. Non solo dal punto di vista monetario, ma anche sotto il profilo di una difesa comune, di una politica sull'immigrazione condivisa, nello spirito di quegli Stati Uniti d'Europa che all'esterno parlano una sola lingua e all'interno sono capaci di tarare le scelte tenendo a mente le diverse specificità dei Paesi.

L'occasione di far crescere l'Italia nello scacchiere internazionale, tenendo a mente comunque gli equilibri generali, passa inevitabilmente per la scelta di persone preparate e determinate, che possano far valere i diritti italiani senza minare l'assetto generale europeo. I Popolari per l'Italia – conclude - sono pronti a questa sfida, unici nel panorama italiano, con la forza della competenza e l'energia della novità, lontani dal populismo ma non succubi dei poteri forti".

(pubblicità elettorale a cura del candidato Antonfrancesco Venturini, Ppe)