Verdi e Mozart ai Capitolini: nel weekend il museo suona musica classica

Le musiche di Giuseppe Verdi e di Wolfgang Amadeus Mozart accompagneranno sabato 30 novembre i visitatori durante la nuova apertura serale dei Musei Capitolini. Il museo rimarrà aperto dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso ore 23) per la manifestazione “I weekend della Mic”.

Gli eleganti saloni dei palazzi di Piazza del Campidoglio faranno da scenario alla suggestiva serata musicale "Da Mozart a Verdi", realizzata in collaborazione con Roma Tre Orchestra. Ad eseguire il programma saranno i giovani musicisti dell’orchestra universitaria che, in diversi orari all’interno dell’Esedra del Marco Aurelio e della Sala Pietro da Cortona, daranno vita ad un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta dei brani più noti dei compositori e dei loro aneddoti di vita più importanti. La voce narrante di Valerio Vicari, ad esempio, farà da contrappunto alle esecuzioni – in due atti, alle 20.15 e alle 22.00 – della pianista Giulia Loperfido e della soprano Maria Komarova, raccontando la vita e le opere di Giuseppe Verdi, del quale si ripercorrerà l’evoluzione dello stile e della sua poetica nonché il contesto storico in cui questo avvenne (Sala Pietro da Cortona).

Nell’Esedra del Marco Aurelio sarà, invece, Sandro Cappelletti con il Roma Tre Orchestra String Quartet a ripercorrere le tappe del viaggio in Italia del giovane Wolfgang Amadeus Mozart (alle ore 21.00 e alle ore 22.45). Seguendo lo sviluppo creativo del quattordicenne Wolfgang, si andrà direttamente al dicembre del 1769, periodo in cui il compositore-ragazzo fece il primo dei tre viaggi nella nostra penisola. Furono questi i momenti decisivi per la crescita artistica del giovane Mozart, in cui presero forma i suoi primi Quartetti per archi, già rivelatori di un immenso talento.

A completare il programma della serata un calendario di visite guidate gratuite alla mostra “Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte” per gruppi di 25 persone (numero massimo), fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’appuntamento sarà direttamente all’ingresso della mostra e si potrà scegliere tra le seguenti fasce orarie: 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00.

In attesa della serata con Verdi e Mozart ai Capitolini, i visitatori avranno l’opportunità, sabato pomeriggio alle ore 16.00 all’interno del Museo Napoleonico, di partecipare all’appuntamento con un altro ritratto d’autore: quello dedicato a Franz Liszt. Il concerto gratuito realizzato a cura di Roma Tre Orchestra vedrà impegnata la pianista Ingrid Carbone che porterà in scena per l’occasione i brani: Consolations, 6 pensée poétiques; St. Francois de Paule “marchant sur le flots”; Liebesträum (o Sogno d'Amore) e Après une Lecture du Dante – Fantasia quasi Sonata.

I concerti ai Musei Capitolini sono ad ingresso libero previa esibizione della MIC Card, o pagando un biglietto simbolico di 1 euro.