Vergogna rifiuti, la crisi di Roma finisce sul giornale francese Le Monde

"In Italia tutti i rifiuti portano a Roma". La crisi della "monnezza" supera le Alpi e diventa vergogna internazionale, "guadagnandosi" la pagina del giornale francese Le Monde.

Ennesima figuraccia internazionale per la città di Roma, che torna, ancora, sui giornali non per proprio meriti, bensì per una crisi infinita dei rifiuti. Una questione a cui La Matinale du Monde, l’edizione del mattino del quotidiano Le Monde, riassumecome “il caos assoluto in cui si effettua la raccolta dei rifiuti” a Roma. Nel reportage spazio alla questione del Tmb Salario, oggetti ingombranti abbandonati in strada o "sacchi della spazzatura sventrati che possono attendere anche per giorni, sotto al sole, che un camion caritatevole venga a raccoglierli“.

“La prima causa di questo disastro – si legge su Le Monde – è la gestione molto particolare dell’Ama, una società di diritto privato gestita al 100% dal comune a cui spetta la totalità della raccolta rifiuti“.“Seduta su un gruzzolo da oltre 750 milioni di euro annuali garantiti dal comune (il tutto finanziato dalla tassa di raccolta rifiuti piu’ elevata d’Italia) questa società di oltre 8.000 impiegati, di cui ognuno conosce la disastrosa inefficacia, resiste strenuamente ad ogni tentativo di riforma. Il suo ultimo dirigente, Lorenzo Bagnacani, e’ stato licenziato a febbraio dalla sindaca (M5S), Virginia Raggi, che non sembra essere maggiormente in grado dei suoi predecessori di venire a capo del problema“.

In merito alle cause dell’incendio dell'impianto Tmb Salario, “restano avvolte in una spessa coltre di mistero“, conclude infine Le Monde.