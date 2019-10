Via dall’M5S per abbracciare Toti: la consigliera Tarantino passa a Cambiamo

Via dal Movimento 5 Stelle per sposare il partito di Giovanni Toti: la consigliera comunale di Ardea, Anna Maria Tarantino, saluta i pentastellati ed entra in Cambiamo.

Ad annunciarlo, in una nota, sono i consiglieri regionali del Lazio di Cambiamo, Adriano Palozzi e Pasquale Ciacciarelli, e il responsabile del comitato promotore regionale Mario Abbruzzese, che sottolineano: “Siamo molto soddisfatti dell’ingresso della consigliera Tarantino, donna competente, professionale e dall’elevata caratura politica e umana. Continua con forte slancio, dunque, il rinnovamento e il radicamento sui territori da parte del nostro partito, che vede aderire giorno dopo giorno amministratori ed esponenti locali”.

Queste le parole della consigliera comunale di Ardea, Anna Maria Tarantino: “E’ un piacere entrare a far parte della grande famiglia di Cambiamo, il progetto politico fortemente voluto dal presidente Toti. Ringrazio Adriano Palozzi, Pasquale Ciacciarelli, Mario Abbruzzese, il consigliere comunale di Ardea e responsabile del comitato promotore provinciale di Cambiamo, Massimiliano Giordani, per la fiducia e la stima riposta. Sono dell’opinione che Cambiamo rappresenti una assoluta novità nel panorama politico attuale, un percorso rilevante per costruire una classe dirigente finalmente rinnovata, meritocratica e vicina alle istanze delle famiglie di Ardea. Principi e concetti estranei al Movimento Cinque Stelle, sempre più invaso da egoismi personali e smania di poltrone”.