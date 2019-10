Via la Raggi da Roma, Salvini apre il “porta a porta” contro il sindaco M5S

Matteo Salvini da Porta a Porta al “porta a porta” per raccogliere le firme chiedere le dimissioni dell'amica-nemica Virginia Raggi. Il leader della Lega scende in campo: ogni settimana girerà per i quartieri ed i mercati di Roma ed avvisa il sindaco: “Girerò fino a che Raggi non lascerà il posto a qualcuno più in gamba di lei”.

Dopo la manifestazione da 200.000 persone di piazza San Giovanni (dati della Lega), continua il battaglia di Matteo Salvini contro Virginia Raggi e la sua disastrosa gestione di Roma. Da domani, 22 ottobre, il numero uno della Lega comincerà un giro per i quartieri e i mercati di Roma per raccogliere le firme per chiedere le dimissioni del sindaco M5S. Il viaggio romano di Salvini partirà da piazza Epiro, sempre a San Giovanni.

“Solo sabato abbiamo raccolto più di 10mila firme di cittadini romani – ha detto Salvini –. C'è una emergenza che non ha precedenti. Ogni settimana girerò quartiere per quartiere fino a che Raggi non lascerà il posto a qualcuno più in gamba di lei”.