Vigili del fuoco, la carica dei 656: giovedì festa degli allievi a Capannelle

Vigili del fuoco, la carica dei 646 nuovi allievi: giovedì di festa alle Scuole centrali antincendio di Capannelle in occasione del giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana degli allievi pompieri dell’86° corso. Tra di loro anche 34 donne.

Saranno presenti, giovedì 19 dicembre alle ore 10:30, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese; il capo dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Salvatore Mulas; e il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Fabio Dattilo.

Il giuramento conclude i sei mesi di formazione teorico-pratica, durante i quali i 646 allievi, tra cui 34 donne, hanno appreso le conoscenze e le tecniche per poter operare a servizio del cittadino, formandosi su: sicurezza sui luoghi di lavoro, attività di polizia giudiziaria, tecniche di soccorso specifiche come quelle speleo-alpino-fluviali (SAF), di primo soccorso sanitario (TPSS), di auto-protezione in ambiente acquatico (ATP), di intervento in caso di incidente nucleare, batteriologico, chimico e radiologico (NBCR).