Collatina, vigili investiti: travolti durante il rilevamento di un incidente

Una pattuglia della Polizia locale è stata travolta da un veicolo mentre effettuava i rilevamenti di un incidente sulla via Collatina.

Due agenti sono stati trasportati d'urgenza al Policlinico Tor Vergata in codice giallo, mentre l'autista del veicolo coinvolto nello schianto è ricoverato in prognosi riservata, in codice rosso.

A denunciare l'episodio, avvenuto intorno alle 18 di martedì 9 gennaio, l'Ugl. Il sindacato sottolinea come questo ennesimo incidente che coinvolge le forze dell'ordine sia avvenuto a pochi giorni dalla ricorrenza della morte di Niccolò Savarino, morto il 12 gennaio 2012 investito mentre intimava l'alt a un Suv sospetto.

L'Ugl denuncia la mancanza di tutele assicurative e previdenziali della categoria ed annuncia di voler far causa alla Funzione Pubblica per la mancata equiparazione contrattuale alle altre forze di Polizia.

“Ancora due colleghi feriti in ospedale per motivi di servizio, in compiti di Polizia Stradale, scoperti dalle necessarie tutele assicurative e previdenziali e persino dalla causa di servizio, abolita ignobilmente dal governo Monti, per le Polizie Locali d'Italia" tuona in una nota Marco Milani, Coordinatore Romano della UGL Polizia Locale.

“Questi agenti, unici a non godere delle garanzie riservate a tutti gli altri appartenenti alle forze dell'ordine, pur svolgendo innegabili funzioni di Polizia, sembrano essere figli di un Dio minore. Per questi motivi, forte anche dei recenti pronunciamenti di Bruxelles, la UGL-PL chiamerà in giudizio la Funzione Pubblica, a rispondere della mancanza di un adeguata contrattazione separata dagli impiegati degli enti locali”, conclude la nota della Ugl.