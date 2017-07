Villa Ada a tutta musica. Arriva l'elettronica di Blanck Mass e Demdike Stare

Villa Ada a tutta musica. Tutto pronto per una notte all'insegna dell'elettronica di Blanck Mass e Demdike Stare.

Dall'Inghilterra con furore, passando per Roma. La Capitale si prepara ad accogliere la musica elettronica made in Uk, con l'arrivo a Villa Ada dei Blanck Mass e del duo di Manchester Demdike Stare. Blanck Mass, alias di Benjamin John Power, presenta il nuovo album "World Eater", uscito il 3 marzo 2017 via Sacred Bones e anticipato dai singoli "Please" e "Silent Treatment". "World Eater" è un lavoro intenso, vivo, impetuoso, capace di essere violento e furioso ed insieme tenero e riflessivo. Un album che va oltre la rabbia usando una gamma selezionatissima di strumenti. Una sorta di concept album capace di attraversare generi diversi, atmosfere diverse e di porre domande fondamentali sul nostro essere umani in quest’epoca e in questo mondo. "World Eater" è la conferma dell’incredibile talento di Power.

Nella stessa serata Demdike Stare, il progetto nato da una collaborazione tra Sean Canty e Miles Whittaker, due amici d’infanzia di Manchester. La coesione delle loro forze musicali dà origine ad un’amalgama sonora molto rara nel panorama dell’elettronica contemporanea. Dopo la serie “Testpressing”, prodotta dal 2013 al 2015, che trova Demdike maggiormente radicato in un terreno più intenso e brutale, ispirato a tutto dalla musica industriale alla Techno, è la volta, nel 2016 di Wonderland. Che abbandona in parte le sonorità cupe del passato, concentrandosi maggiormente su un mix più focalizzato su nuovi ritmi dancefloor.

La serata proseguirà poi con l’after show del D’ADA Park: il djset di LSWHR e la sua musica cerebrale e statica, senza gravità, per un affascinante cammino senza movimento.