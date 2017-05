Villa Borghese, assaltato servizio giardini. Montanari: “Un'offesa alla città”

Villa Borghese, vandali in azione: preso d'assalto il servizio giardini. Danni a porte e finestre, l'assessore Montanari lancia l'allarme: “Grave offesa alla città”.

Ancora un'azione vandalica contro il Servizio Giardini della Capitale, preso d'assalto nella notte di domenica. E' il turno della sede di Villa Borghese, dove sono state danneggiate porte, grate e spogliatoi. A darne l'annuncio, tramite una nota, è l'assessore alla Sostenibilità Ambientale, Pinuccia Montanari: “Ancora un'aggressione, un oltraggio, un'offesa grave al Servizio Giardini di questa città che da più di vent'anni lavora con passione e professionalità alla cura del verde e alla manutenzione di ville parchi. Stanotte a subire gravi danni e' stata la sede di Villa Borghese con nuovi danneggiamenti. Sono state divelte porte, grate, messi a soqquadro gli spogliatoi e danneggiati i mezzi. Stamattina - ha aggiunto- ho gia' fatto un sopralluogo per verificare personalmente la situazione e quantificare i danni. Le autorità competenti stanno lavorando per individuare i responsabili. Senza rassegnazione andiamo avanti perché crediamo in quello che stiamo facendo. Se l'obiettivo di chi compie questi atti vandalici è ripristinare gli affidamenti esterni con vecchie e criminali logiche clientelari, sappia che andrà deluso. Questa amministrazione ha scelto la legalità e vuole riportare il servizio giardini al livello che aveva un tempo. Un personale ringraziamento lo devo a tutto il personale del Servizio Giardini che non si sta tirando indietro, intervenendo prontamente anche in situazioni di emergenza. Questa mattina, a seguito di un incendio nella tenuta di Castel di Guido, hanno risposto prontamente alla richiesta di supporto della Protezione Civile e dell'Azienda agricola con una squadra e un'autobotte".