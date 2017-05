Un autobus di linea, l'N1, si è schiantato nella notte contro un albero e un palo della corrente.

E' accaduto intorno alle 2.30 in viale San Paolo del Brasile all'altezza del Muro Torto. A quanto si è appreso nell'impatto due passeggeri sono rimasti feriti: un uomo è stato portato in codice rosso al policlinico Umberto I, mentre una donna in codice verde al Santo Spirito. Sul posto sono intervenuti gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale.