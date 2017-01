Villa Borghese, set e parcheggio per il cinema. L'ira di Italia Nostra

Da parco celebre in tutto al mondo a servitù per il cinema, Villa Borghese somiglia sempre più ad parcheggio abusivo.

E' questa la denuncia di Italia Nostra, che sottolinea con un comunicato la disastrata situazione della storica villa romana. Ecco di seguito le parole dell'Associazione per la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente e del territorio in Italia:



“Isola pedonale solo sulla carta, Villa Borghese sempre più come un parcheggio abusivo per pullman di tutte le razze e dimensioni.

In Viale del Giardino Zoologico, a ridosso della Valle Dei Platani Sacri, la fila ininterrotta che camion cinematografici sono il “campo base” per riprese che si svolgono a Via Omero.

Permessi sì o permessi no è evidente che i megacamion non possono stazionare nella villa storica teoricamente isola pedonale (artt. 1 e 69 Regolamento di Polizia Urbana).

Dopo la fila ininterrotta di pullman turistici che inquinano la villa (aria condizionata d’estate e riscaldamento d’inverno) il nuovo abuso è il parcheggio dei cinematografari.

Villa Borghese è fuori controllo. Aggrava la situazione già disastrata della Villa storica che basti pagare per infrangere le leggi. Posizione quanto mai opaca e non accettabile

Italia Nostra, se la reazione della politica non sarà immediata e risolutiva, valuterà l’ipotesi di un esposto ai Vigili Urbani della Capitale”.