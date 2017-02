Villa Borghese, stop alle auto. Italia Nostra: “Torni ad essere area pedonale"

La storica villa romana sempre più schiava di taxi ed auto di emergenza, Italia Nostra chiede a Montanari: “Torni ad essere area pedonale”.

Prende il via l'iniziativa dell'Associazione per la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente e del territorio in Italia, che chiede con una nota ufficiale il ripristino dei varchi ZTL di Villa Borghese. Una richiesta rivolta all'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari, che sottolinea la pericolosità della situazione:

“Italia Nostra Roma invita l’Assessore Montanari a riattivare le telecamere (sono già installate ma sono disattivate) di accesso alla Villa, ripristinando il varco ZTL, in modo da consentire esclusivamente a mezzi pubblici, taxi e auto di emergenza l’attraversamento della Villa. Tutti gli ingressi a Villa Borghese devono essere monitorati ed elevate le contravvenzioni per i troppi abusi che quotidianamente avvengono nella Villa dove automobili di tutti i tipi transitano come se fosse la tangenziale est. Nessuno lo ricorda più ma Villa Borghese è area pedonale. L’incontro, molto produttivo con l’assessore Montanari che si è svolto ieri lascia ben sperare che il destino, per ora triste, della Villa dei romani sia vicino ad una svolta positiva. Un gesto semplice, quello che Italia Nostra Roma chiede, ma di grande efficacia per una inversione di tendenza che attendiamo da troppi anni”.