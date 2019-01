Villa di lusso e cavalli, colpo ai Casamonica: confiscato tesoro da 2,4 mln

Ville di lusso, otto immobili in tutto, terreni ed anche una scuderia con cavalli da cosa. La guardia di finanza confisca beni per 2,4 mln di euro a tre membri della famiglia Casamonica-Guglielmi.

È il duro colpo messo a segno dalle fiamme gialle nel corso dell'operazione chiamata "Ottavo Re di Roma". Tra gli immobili spicca, in particolare, una porzione di una lussuosa villa in stile liberty in zona Anagnina, alla quale si accede percorrendo un viale alberato, ai lati del quale sono presenti numerose statue in marmo raffiguranti divinità della mitologia. A pochi passi dall'abitazione, i cui interni sono arredati in modo particolarmente sfarzoso, vi è una scuderia, attrezzata per ospitare anche cavalli da corsa.