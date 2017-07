Villa Giulia, visite serali al Museo Etrusco: biglietto d'ingresso a 3 euro

Notti d'estate a Villa Giulia, dal 15 luglio arrivano le visite serali a prezzi scontati al Museo Etrusco.

Si aprono le porte del Museo rappresentativo della civiltà etrusca e, al contempo, una delle Ville più affascinanti del Rinascimento italiano, approfittando del fresco serale. E' la grande novità delle aperture serali straordinarie fino alle 22:30, che prenderanno il via da sabato 15 luglio. Il tutto con una sorpresa in più: il biglietto eccezionalmente scontato a 3 euro (ridotto a 1,50 per i cittadini dell’Unione europea tra i 18 e i 25 anni), invece degli 8 euro ordinari, acquistabile a partire dalle 19.00 e fino alle 21,30.

Concerti, conferenze, lezioni, spettacoli, visite tematiche e molto altro arricchiranno il programma serale del Museo fino a ottobre. Ecco il calendario delle 12 aperture : 15, 22, 29 luglio; 5 agosto; 2, 9, 15, 16, 29, 30 settembre; 7, 14 ottobre.