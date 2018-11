Ville sgomberate, rivincita dei Casamonica: in auto bloccano via del Quadraro

La vendetta dei Casamonica si abbatte su Roma. Dopo le proteste della mattinata, nel pomeriggio di mercoledì un corteo di auto degli sgomberati si è posizionato in colonna lungo via del Quadraro.

Una lunga fila che ha bloccato l'interstrada, con tecnici ed agenti della polizia di Roma Capitale. Secondo quanto ha spiegato il capo della polizia locale, ci vorranno circa 30 giorni per completare le demolizioni. "Sarà necessario lavorare anche di notte - ha detto all'Adnkronos Antonio Di Maggio, in particolare - per l'abbattiimento di due case e di una parte di un'altra casa a ridosso della ferrovia".

Solo poche ore prima gli, ex, abitanti delle villette stavano infatti protestando in strada, chiedendo al Comune alternative abitative e mincciando di fare ricordo: “Stiamo per impugnare l’ingiunzione di demolizione per bloccare l’abbattimento delle villette ancora in piedi – ha dichiarato l’avvocato Tiziano Gizzi, legale di alcuni componenti della famiglia Casamonica sgomberati - È una corsa contro il tempo ma spero di riuscire a fermare la demolizione”.