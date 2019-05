Villini storici “blindati”. Chiesto vincolo paesaggistico per il Municipio II

Villini storici, la Soprintendeza di Roma "blinda" l'intero Municipio II con la proposta inedita di un vincolo paesaggistico.

Una mossa per la tutela di "ampie porzioni del tessuto storico ottocento-novecentesco", rappresentativo " della città giardino nei quartieri Nomentano e Trieste". È questo il fulco della prima proposta di vincolo paesaggistico formual dalla Soprintendenza, con la Regione che ora ha 30 giorni per un esame preliminare ed eventuali osservazioni prima di trasmettere il provvedimento al Comune di Roma invato al Mibac.

Il Campidoglio sarà poi eventualmente chiamato a pubblicare la propsota di vincolo sull'Albo Pretorio per 90 giorni, depositando una copia a disposizione del pubblico presso i suoi uffici, quindi comunicare la pubblicazione. "Solo una volta pubblicato sull'Albo Pretorio , il vincolo avrà effetto" precisa la Soprintendenza.

"Al termine del periodo di pubblicazione sull’albo pretorio gli enti territoriali interessati, le associazioni portatrici di interessi diffusi e i soggetti interessati, hanno 30 giorni per presentare le loro eventuali osservazioni - sottolinea la Soprintendenza in una nota - Decorso quel periodo, il Mibac, attraverso il comitato regionale per il patrimonio culturale, entro 60 giorni valute le eventuali osservazione e, sentito il comitato tecnico-scientifico competente, adotta la dichiarazione di interesse pubblico, curandone la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, oppure rinvia la dichiarazione alla soprintendenza che, in questo caso, può esercitare nuovamente la propria funzione di soggetto proponente".