Violenta una 16enne con la scusa di levarle il malocchio e curare la cellulite

Via il malocchio e via anche la cellulite: il “mago” aveva convinto una ragazzina di 16 anni che l'unico sistema era quello di sottoporsi ai suoi capricci sessuali.



Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile e del commissariato di Fiumicino hanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di A.D.M., romano di 47 anni, per il reato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di sedici anni.

L’uomo, conosciuto da molti a Fiumicino, come “mago e fattucchiere”, aveva dato appuntamento alla minore. Le avrebbe dovuto “togliere il malocchio” e curare, con pozioni magiche, la cellulite.

Nel corso dell’appuntamento la ragazza veniva accompagnata in bagno dove, dopo averle praticato un massaggio sulle gambe con una “pozione magica”, la obbligava a subire atti sessuali, con il pretesto di doverle “togliere il male” asseriva peraltro di poterlo fare solo in quel modo.

Le indagini, svolte dalla Quarta Sezione della Squadra Mobile di Roma, specializzata in reati sessuali, contro le donne, i minori e le fasce vulnerabili e il personale del commissariato Fiumicino, in perfetta sinergia con la Procura di Civitavecchia, che ha coordinato le attività, hanno confermato quanto denunciato dalla madre della persona offesa che, con grande sofferenza, ha raccontato dell'abuso subito nell'ambito di una audizione protetta.

Per tali ragioni, l’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Civitavecchia, a adottato l’unico provvedimento ritenuto idoneo a fermare la pericolosità sociale del D.M., ritenendo altamente probabile la reiterazione del medesimo reato nei confronti di altre donne.