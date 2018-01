Violentata dal padre, la madre sapeva: “Non rimanere mai sola con papà”

La madre della 14enne stuprata a Frosinone sapeva delle tendenze del marito. Chiamata dal dirigente scolastico dopo il tema shock ha ripetuto: “Glielo dicevo sempre di non rimanere sola con papà”.

Emergono dettagli sempre più sconvolgenti dalla storia della 14enne di Frosinone violentata dal proprio padre, agente della Polizia Penitenziaria.

Ecco come iniziava il tema d'italiano intitolato "Scrivi una lettera a tua madre, confessandole ciò che non hai il coraggio di dirle":

"Cara mamma, ti scrivo quello che non ho avuto il coraggio di dirti di persona. Perché mi sento in colpa. Mi sento come quella che vuole distruggere la famiglia. Sono stata stuprata da papà, la prima volta, in un giorno in cui non mi sentivo molto bene e non sono andata a scuola. Così facendo ogni volta che io e lui restavamo soli anche per cinque minuti, accadeva nuovamente fino ad un totale di sei o sette volte. Tutto ha avuto inizio a maggio. Ero a casa. Non stavo bene e avevo preferito non andare a scuola. Mamma era uscita ed a casa c'era solo lui, mio padre. Si è infilato nel mio letto ed è stato tutto orribile. Poi nei mesi successivi non mi ha dato tregua. Non appena restavamo soli mi prendeva. Senza pietà”.

La professoressa racconta di aver iniziato a tremare mentre leggeva le parole della sua alunna, poi si è recata dal dirigente scolastico per dare l'allarme. “Abbiamo convocato la ragazzina e le abbiamo detto che poteva fidarsi e che fosse un scherzo doveva dirlo. Lei, invece, tra le lacrime, ha ricostruito ogni passaggio, ogni singolo momento. Per questo abbiamo convocato la madre. Quella donna era scioccata ma non ignara", ha spiegato il direttore.

Quattro fogli protocollo che hanno cambiato per sempre la vita di una famiglia, ma anche dei professori della ragazza.

Secondo i racconti della madre, l'uomo aveva già mostrato interesse morboso nei confronti della figlia più grande, che ora ha 30 anni, ma solo con la piccola le fantasie si sono trasformate in cruda realtà.