Violenza contro le donne, 584 “valige di salvataggio” consegnate in Lazio

Dall'aprile del 2014 a maggio 2017, 584 donne vittime di violenza sono state aiutate, insieme ai loro bambini, dal progetto “Valigia di salvataggio”.

A coloro che si sono rivolte al servizio di aiuto è stata fornita una valigia contenente alcuni abiti, ma anche il supporto di un avvocato e uno psicologo, una nuova scheda sim e in casi particolari una sistemazione in albergo. Oltre ai beni necessari alle donne e a oltre 200 piccole valige per i bambini, sono stati distribuiti 460 giocattoli.

Il progetto è patrocinato dal Ministero della Giustizia, e avviato in collaborazione con la Polizia di Stato e con il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Rugby con l'obiettivo di diffondere il progetto come modello da realizzare in Italia e in Europa. Anche la regione Lazio ha finanziato il progetto in parte, attraverso l'acquisto di alcune valigie.