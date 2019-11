Violenza sulle donne, è “codice rosso”: la denuncia primo strumento di tutela

Mercoledì 20 novembre ’19 alle ore 17.30 alla Casa dell’Aviatore di Roma, si terrà il convegno dal titolo “La denuncia quale primo strumento di tutela” per le donne vittime di violenza.

Il convegno è organizzato e promosso da Donne al Centro gemellata, in questa occasione, con l’organizzazione di volontariato, We Are Stronger, con la partecipazione di illustri rappresentanti della Regione Lazio, di Roma Capitale, dell’Unicef, dell’Unesco, Con i Bambini.Org, della Comunità Incontro, della Fondazione Margherita Hack e di Pandora.

Donne al centro vuole essere un punto di riferimento, un aiuto in un momento in cui le statistiche di fenomeni di violenza di genere e i fatti di cronaca danno dati e risposte decisamente allarmanti. Nel convegno ci si interrogherà insieme a Ilenia Guerrieri, avvocato penalista, sulla necessità di promuovere l’importante strumento della denuncia, sottolineando l’importanza dell’avvocato nella stesura della denuncia stessa affinché essa venga presa in considerazione dall’autorità giudiziaria e le vittime vengano tutelate nel più breve tempo possibile.

Verrà sottolineato l’iter burocratico da seguire anche alla luce del nuovo “codice rosso”, cercheremo di chiarire quali siano le soluzioni immediate per proteggere le vittime e i loro figli, sottolineando l’importanza della formazione degli organi giudiziari.

Queste le tematiche principali che verranno affrontate con l’ausilio del Magistrato coordinatore del gruppo specializzato antiviolenza Maria Monteleone, con la criminologa Susanna Capitani con il Dirigente polizia anticrimine della Questura di Roma Angela Altamura e con il Capitano dell’Arma dei Carabinieri Francesca Lauria.