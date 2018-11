Virginia Raggi assolta. Il sindaco suona la carica: “Si torna al lavoro”

Nuova vita per Virginia Raggi. Il sindaco M5S suona la carica dopo l'inferno del processo e guarda al futuro con ottimismo.

"Adesso vorrei che i cittadini, tutti, collaborassero alla rinascita di Roma. Rimbocchiamoci le maniche: da domani si torna al lavoro. Ancora più forti - esorta Raggi, commentando su Facebook la sua assoluzione . Vorrei, soprattutto, che questo fosse un riscatto per tutti i romani, d iqualsiasi appartenenza politica, perché il loro sindaco ce la sta mettendo tutta per far risorgere la nostra città".