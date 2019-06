“Virginia Raggi che tu sia maledetta. Attendiamo il tuo decesso”. Orrore su Fb

“Grazie Virginia Raggi per la tua continua opera di distruzione di Roma”. E poi il vaticinio terrificante: “Che tua sia maledetta, attendiamo il tuo decesso”.

E' bufera su Fb e non solo per il post apparso e poi cancellato insieme alla pagina di un utente che si è mascherato col soprannome di “Li sanpietrini nun se toccano”.

Scrivono dal Movimento Cinque Stelle: “Per questi leoni da tastiera la sindaca sarebbe responsabile dei lavori di una ditta di sottoservizi che ha steso l’asfalto in una via del centro città, invece di riposizionare i sanpietrini. Se fosse un esempio di cattiva gestione hanno sbagliato interlocutore: i lavori sono in capo al I Municipio, bandiera Pd. Competenza Pd”.

Lo scrive il profilo M5s Roma sul suo profilo Facebook dopo la segnalazione di una pagina social sulla quale si attende il “decesso” della sindaca. “Se, come probabile, non c’è nulla di irregolare - prosegue il post dei 5 Stelle romani - gli autori di questa pagina non conoscono nemmeno il protocollo che prevede la stesura di uno strato di asfalto provvisorio per la messa in sicurezza e, al termine del lotto dei lavori, il ricollocamento a opera d'arte dei sanpietrini. Una miseria così non s'era mai vista, non c'è più limite alla vergogna”.