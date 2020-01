Virus Cina Roma, allarme ancora alto. Medici in prima linea: pronta task force

Virus cinese, ventiquattro medici per un call center ed altri pronti a costituire una task force per i controlli sanitari presso l'aeroporto di Fiumicino: “Tra venerdì sera e sabato il Ministero della salute ha chiesto la collaborazione dei medici per organizzare i servizi di prevenzione per arginare la diffusione del coronavirus proveniente dalla Cina”.

Lo dice Pierluigi Bartoletti segretario della Fimmg, Federazione Italiana Medici di Famiglia, di Roma e Provincia. “Abbiamo risposto alle esigenze poste dal Ministero in tempi rapidissimi – continua Bartoletti –, la disponibilità dei nostri colleghi ha superato ogni più rosea aspettativa ed in questo senso si sono distinti i giovani. I 24 professionisti disponibili per fare i turni presso il call center sono stati individuati in poche ore, lo stesso per quelli destinati ai controlli aereoportuali. Anche in queste ore stanno arrivando segnali di disponibilità. I medici italiani si confermano risorsa preziosa di questo paese”.

Inoltre domenica è stato annunciato il rinvio della festa per il Capodanno cinese prevista per il 2 febbraio a San Giovanni. "Abbiamo concordato in modo congiunto con tutta la comunità che la festa deve essere rinviata perché c'è gente che sta male e non è il caso di festeggiare - ha detto la portavoce della comunità cinese a Roma, Lucia King -. Ci dispiace perché i preparativi duravano da tre mesi, ma in questo momento è la scelta migliore. Comunicheremo in seguito una nuova data".