Visite gratis in castelli e dimore storiche: porte aperte in 72 siti del Lazio

Da Palazzo Chigi ad Ariccia fino al Ninfeo di Genazzano, visite gratis in 72 siti in tutto il Lazio per domenica 21 ottobre.

Si tratta della prima giornata delle Dimore storiche del Lazio, con luoghi unici come chiese, palazzi, parchi e casali pronti ad aprire i battenti per ospitare turisti e cittadini. È il primo evento ideato dalla Regione Lazio con il supporto di Lazio Innova, dell'Istituto regionale ville tuscolane, dall'Associazione Dimore storiche italiane e dall' Associazione parchi e giardini d'Italia per promuovere la rete delle Dimore storiche costituita nel 2017 e che al momento raccoglie 109 siti pubblici e privati.

"Il Lazio ha deciso di essere protagonista di questa nuova stagione dell'economia della bellezza", ha annunciato il presidente della Regione Nicola Zingaretti. Un invito alla grande bellezza di tutta la regione. La prima “Giornata delle dimore storiche del Lazio” in programma domenica 21 ottobre vuole essere un’occasione per scoprire parte dell’immenso patrimonio di dimore, ville, parchi e giardini storici su tutto il territorio, decine di luoghi in cui il fascino e la suggestione della storia sono rimasti intatti.