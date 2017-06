Visite teatralizzate: a spasso per Roma con Cesare, i Borgia e Caravaggio

Tornano a Roma le visite guidate teatralizzate, 51 appuntamenti per conoscere la storia della Capitale grazie al racconto dei suoi protagonisti.

Ogni venerdì e sabato fino al 26 agosto, turisti e curiosi potranno prenotarsi per un'esperienza unica. Le visite teatralizzate permetteranno al pubblico di ritrovarsi a tu per tu con Caravaggio, Michelangelo, i Borgia, il Marchese del Grillo, Trilussa e tanti altri protagonisti della storia di Roma.

Con questa iniziativa, il teatro sfocia nelle strade e nelle piazze romane, che da cornice diventano le vere protagoniste. Un nuovo modo per conoscere la città divertendosi.

Il progetto della visite teatralizzata nasce nel 2008, grazie alla collaborazione tra I Viaggi di Adriano e la Kyo Art Production.



La vera Roma del Marchese del Grillo

Cinque attori e una guida turistica sveleranno l'identità del vero Onofrio del Grillo e illustreranno l'epoca in cui visse.

Giugno: venerdì 2 - 9 - 16 - 23 - 30 ore 21.30

Luglio: venerdì 7 - 14 - 21 - 28 ore 21.30

Agosto: venerdì 4 e 25 ore 21.30



Caravaggio a Roma. Vita e Opere

Vistita guidata ai luoghi in cui visse il grande pittore nei suoi 14 anni romani.

Giugno: venerdì 2 - 9 e 16 ore 21.30; sabato 24 ore 21.00

Luglio: sabato 1 - 8 - 15 - 22 - 29 ore 21.00

Agosto: sabato 5 ore 21.00



Michelangelo: il cuore e la pietra

Il grande artista e i personaggi della storia che ne hanno condiviso il percorso romano.

Giugno: venerdì 10 e 24 ore 21.00, 17 ore 21.30

Luglio: sabato 01 - 08 - 15 - 22 - 29 ore 21.00



Le catacombe di Priscilla si svelano

Il vero viaggio nel tempo tra le gallerie della Catacomba di Priscilla, con apertura straordinaria, dove si rievoca la storia dei primi cristiani di Roma.

Giugno: sabato 24 ore 20.00

Luglio: sabato 15 ore 20.00



Borgia: i protagonisti, i luoghi, le malefatte, gli amori

Un suggestivo percorso nel cuore della Roma dei Borgia svela storia e retroscena della loro vita raccontati dagli stessi protagonisti quali Alessandro VI, Rodrigo, Cesare o Lucrezia.

Giugno: venerdì 23 e 30 ore 21.30

Luglio: venerdì 21 ore 21.30, sabato 8 e 29 ore 21.00



A spasso con Trilussa

Il poeta e il suo fido servitore a spasso tra l’onirico e il reale.

Giugno: sabato 20 ore 21.00

Luglio: sabato 1 - 8 - 15 ore 21.00 e venerdì 28 ore 21.30



La Roma del Conte Tacchia

Invenzione cinematografica o personaggio reale? Una guida e due attori sveleranno al pubblico la sua vera identità in una visita guidata che ripercorre le storie della Roma umbertina.

Giugno: sabato 17 ore 21.00

Luglio sabato 22 e 29 ore 21.00



Divide et impera: ascesa e declino di Roma

Via dei Fori imperiali diventa la protagonista insieme agli uomini che hanno reso grande Roma: Cesare, Nerone, Augusto e Traiano.

Luglio: sabato 1 e 22 ore 21.00

La prenotazione per ogni evento è obbligatoria.