“Volete il nostro sangue”: gli avvocati di Roma donatori per due giorni

L'emergenza sangue non si ferma mai. Per questo l'Ordine degli Avvocati di Roma, in collaborazione con l'Associazione Ad Spem, fondata dall'ematologo Franco Mandelli, organizza e patrocina due giorni dedicati alla donazione il 27 e 28 gennaio dalle 8.30 alle 12 in viale Giulio Cesare 54b.

“Emotoga”, questo il nome dell’evento, è un'occasione per fare del bene non solo agli altri, ma anche a noi stessi, perché al donatore viene poi recapitato l’esito di tutti i test eseguiti in via ordinaria in occasione di qualsiasi prelievo del sangue: trigliceridi, colesterolo, transaminasi, piastrine e altro.

"La sensibilizzazione e la promozione della donazione del sangue sono l'unico mezzo per cercare di reperire il maggior numero di donatori possibile - spiega il tesoriere del Consiglio dell'Ordine, Alessandro Graziani -. E anche noi avvocati possiamo fare la nostra parte".

"Con un solo piccolo gesto di solidarietà possiamo concretamente salvare fino a tre vite", spiega numeri alla mano il Presidente del COA Roma, Antonino Galletti.

I dati diffusi recentemente dal Centro Nazionale Sangue e dal Sistra - il Sistema Informativo per i Servizi Trasfusionali - ci rivelano che nel 2018 le donazioni sono calate rispetto al 2017. Quasi tre milioni - per la precisione 2.991.082 - con una diminuzione dello 0,5% rispetto all'anno precedente. In calo sono anche i pazienti trasfusi, nel 2018 circa 630 mila contro i 637 mila dell'anno precedente. La Regione Lazio in particolare non è autosufficiente: sempre nel 2018 sono state acquistate quasi 8000 sacche fuori regione.